أنغام سودانية تركية في حفل موسيقي بالعاصمة الخرطوم

نظم معهد يونس إمره الثقافي التركي، الأحد، أمسية موسيقية في العاصمة السودانية الخرطوم، ردد فيها فنانون سودانيون أغانٍ سودانية وتركية.

وشارك في الحفل الموسيقي سفير أنقرة لدى الخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو، وممثلون عن مؤسسات تركية، إضافة إلى جمهور من عشاق الفن والموسيقى في السودان.

وقال مدير معهد يونس إمره في الخرطوم عبد الله يغين، في تصريح لوكالة الأناضول، إن فنانين سوادنيين رددوا الأغاني السودانية والتركية الشعبية أمام عشاق الفن.

وأضاف: "فضلنا تقديم الأغاني الشعبية السودانية وعينات من الموسيقى الفلكلورية التركية بمفهوم أكثر حداثة، ما لاقى استحسان وإعجاب الجماهير".

وأكد يغين أن أبواب معهد يونس إمره مفتوحة أمام عشاق الفن والموسيقى في السودان، قائلاً: "نأمل أن يكون معهدنا مكان يرتاده كافة الشباب السوداني".