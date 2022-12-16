اليونانيون يستبدلون عادة تحطيم الأطباق بنثر القرنفل التركي في احتفالاتهم

ازدهرت صادرات أزهار القرنفل التركية إلى اليونان مؤخراً بسبب استبدال اليونانيين لتقليد قديم كانوا يمارسونه من خلال احتفال راقص يترافق بتحطيم الأطباق، بنثر تويجات زهر القرنفل الأحمر الذي تنتجه ولاية أنطاليا التركية الساحلية بكثرة.

وصرح إسماعيل يلماز رئيس جمعية مصدري نباتات الزينة ومنتجات الزينة وسط الأناضول الخميس، إن ولاية أنطاليا وحدها صدرت 5 ملايين زهرة قرنفل ملونة وحمراء إلى اليونان.

وقال يلماز: "جاء نجاح التصدير الجديد كنوع ترفيهي مستحدث، بعد أن بدأ اليونانيون برش بتلات الزهور على رؤوس النساء، ليحل محل احتفال يوناني تقليدي راقص كان يتم فيه تحطيم الأطباق". مشيراً إلى أن تحطيم اللوحات والأطباق هو تقليد يوناني عريق يمكن ملاحظته خلال حفلات الزفاف.

وأضاف أن صادرات زهور القرنفل إلى الدولة الجارة حققت إيرادات بقيمة 3 ملايين دولار.

وتبرز ولاية أنطاليا بالفعل كمركز للزهور في تركيا وتُشحن منها في كل عام ملايين الزهور وخاصة زهور القرنفل، قبل احتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

وذكر يلماز أن مبيعات الزهور بمناسبة عيد الميلاد حققت أرقاماً جيدةً هذا العام، مشيراً إلى أنه تم تصدير 70 مليون باقة من الزهور المقطوفة حديثاً بإيرادات بلغت حوالي 7 ملايين دولار.

وأوضح: "تلقينا خلال هذه الفترة، طلباتٍ كثيفةٍ على الأزهار الحمراء والبيضاء والأرجوانية والخمرية".

مؤكداً أن أنطاليا اشتهرت بتلقيها طلبات ضخمة من العديد من البلدان بما في ذلك هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وأنه سيتم أيضاً تصدير شحنات الزهور الإضافية عبر الشحن الجوي من الآن فصاعداً بعد أن كان التصدير يعتمد فقط على الشاحنات البرية.

وختم بالقول: "بالنسبة لموسم عيد الميلاد، قمنا بتصدير الكثير من الأزهار والنباتات إلى هولندا وهي مركز توزيع صناعة نباتات الزينة، من أنطاليا التي نصدر منها معظم الطلبات إذ أن جميع صادرات الزهور المقطوفة تأتي من أنطاليا".