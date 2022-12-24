معرض لوحات دينية من صناديق ذخيرة وريعها لدعم الجيش الأوكراني

عرضت لوحات عليها رموز مسيحية صنعت من أخشاب صناديق الذخيرة المستخدمة في الحرب مع روسيا للبيع في كييف، من أجل دعم الجيش الأوكراني.

وأقيم حفل في كاتدرائية "سانت مايكل"، ذات القبة الذهبية بالعاصمة الأوكرانية، لبيع اللوحات بمشاركة مسؤولين في الجيش ورجال دين ورسامين وشخصيات أخرى.

وأوضح الرسام الأوكراني أوليكسندر كليمينكو، الذي رسم اللوحات على قطع الخشب، أنه نفذ نشاطاً مماثلاً سابقاً مع صديق رسام عقب الاشتباكات التي وقعت مع الانفصاليين المواليين لروسيا عام 2014.

ولفت كليمينكو، في تصريحه لوكالة الأناضول، إلى وجود صناديق ذخائر كثيرة في المناطق التي تتواصل فيها المعارك بالبلاد، مبيناً أنهم جلبوا بعضها إلى ورشتهم في كييف.

وأشار أنهم حولوا بعض هذه الصناديق إلى رموز دينية، وقال: "هذه الرموز ستباع وسيذهب ريعها المادي إلى أسر الجنود الذين فقدوا حياتهم في الحرب".