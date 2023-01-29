رقصات قوقازية فوق بحيرة تشلدر المتجمدة شرقي تركيا

قدم أعضاء فريق للرقص الشعبي في ولاية أرداهان شرقي تركيا رقصات قوقازية على بحيرة تشلدر المتجمدة، بهدف لفت الأنظار إلى جمال الطبيعة في المنطقة.



واستعرض كل من أوغور آق تورك، وغمزة إينجي تورك أوغلو، وصيلا جتين، مهاراتهم في الرقص على السطح المتجمد للبحيرة، بهدف لفت الأنظار لجمال الطبيعة في المنطقة.



ورغم صعوبة القيام بالرقصات الشعبية على الجليد، إلا أن أداء الفريق نال إعجاب السياح.



وقالت تورك أوغلو، في حديث لوكالة الأناضول، إنهم يقومون بأنشطة مختلفة للتعريف بأردهان وقضاء تشلدر.





وأفادت أن الرقص على الجليد كان صعباً لكنه ممتع أيضا في الوقت ذاته.

فيما قال آق تورك إنهم قدموا هذا العرض الراقص للفت الأنظار إلى جمال المنطقة.

ويستمتع زوار بحيرة تشلدر الواقعة بين ولايتي أرداهان وقارص شرقي تركيا بقضاء وقت ممتع فوق سطحها المتجمد عبر أنشطة مختلفة.



ويمارس الزوار أنشطة مختلفة مثل ركوب الزلاجات التي تجرها الخيول، أو السير فوق السطح المتجمد والتقاط الصور، فضلا عن احتساء الشاي الذي يمنحهم الدفء.



وتعدّ "تشلدر" ثاني أكبر بحيرة في منطقة شرق الأناضول التركية، بعد نظيرتها بولاية وان، حيث تقدر مساحتها بـ 123 كيلومتر مربع.