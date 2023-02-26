عروض مسرحية للتخفيف عن الأطفال بعد الزلزال في هطاي

قدم ممثلون أتراك عروضاً مسرحية للأطفال بولاية هطاي جنوبي تركيا لتخفيف الآلام التي خلفها الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وفي مسرح بلدية ولاية قوجه إيلي، قدم الفنانون عروضاً دورية للأطفال في المخيمات بولاية هطاي.

وقالت المشرفة على العروض بالمخيم سيدا غوفن شاهين، السبت، إنّ الأطفال شهدوا أشياء مفجعة في الزلزال والعروض المسرحية ستخفف من حجم الكارثة في نفوسهم.

وأضافت شاهين، في حديث لوكالة الأناضول: "الابتسامة في وجه الأطفال شيء جميل جداً، للحظة نشاهد خروج مأساة الزلزال من رؤوسهم".

وتقدم الفرقة المسرحية للأطفال عروض "فلة والأقزام السبعة" و"كراكوز وعواز".