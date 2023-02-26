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عروض مسرحية للتخفيف عن الأطفال بعد الزلزال في هطاي

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 26.02.2023 09:56
ممثلون أتراك يقدمون عروضاً مسرحية للأطفال لتخفيف الآلام التي خلفها الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا الأناضول ممثلون أتراك يقدمون عروضاً مسرحية للأطفال لتخفيف الآلام التي خلفها الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا (الأناضول)

قدم ممثلون أتراك عروضاً مسرحية للأطفال بولاية هطاي جنوبي تركيا لتخفيف الآلام التي خلفها الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وفي مسرح بلدية ولاية قوجه إيلي، قدم الفنانون عروضاً دورية للأطفال في المخيمات بولاية هطاي.

وقالت المشرفة على العروض بالمخيم سيدا غوفن شاهين، السبت، إنّ الأطفال شهدوا أشياء مفجعة في الزلزال والعروض المسرحية ستخفف من حجم الكارثة في نفوسهم.

وأضافت شاهين، في حديث لوكالة الأناضول: "الابتسامة في وجه الأطفال شيء جميل جداً، للحظة نشاهد خروج مأساة الزلزال من رؤوسهم".

وتقدم الفرقة المسرحية للأطفال عروض "فلة والأقزام السبعة" و"كراكوز وعواز".

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