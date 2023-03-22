تركيّة ترسم بأسنانها تتبرع بريع لوحاتها لمنكوبي الزلزال

أعلنت الرسامة التركية نارين ايشيق، التي ترسم لوحات زيتية بفرشاة تمسكها بين أسنانها، تبرعها بعائدات معرض تنوي افتتاحه لصالح منكوبي الزلزال في جنوبي تركيا.

وتمارس ايشيق (59 عاماً) فن الرسم في مركز للتأهيل تابع لمديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية في ولاية يوزغات وسط تركيا.

وأفادت في حديث للصحفيين، أنها تعرضت لحادث عندما كان عمرها 3 أعوام ما أعاق يديها عن الحركة.

وأوضحت أنها التحقت بمركز التأهيل قبل 15 عاماً، مشيرة أنها تمارس الرسم منذ 13 عاماً.

وأضافت: "معظم لوحاتي نتاج خيالي.. افتتحت معارض شخصية 7-8 مرات، وشاركت أيضاً في معارض جماعية".

وأشارت أنها تستعد بعد انتهائها من رسم لوحاتها لافتتاح معرض للتبرع بعائداته لمنكوبي الزلزال.

وحول الصعوبات التي تواجهها أثناء الرسم، قالت إنها تضطر أحيانا لقلب اللوحة من أجل تلوين أماكن لا تستطيع الوصول إليها والفرشاة في فمها، وتابعت: "الأمر صعب، لكنني أحب الصعاب".