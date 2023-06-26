عمل فني تركي يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان للتصميم في لندن

في إنجاز رائع لتركيا، حصل مشروع "عمل مفتوح" OpenWork، الذي مثل الدولة في بينالي لندن للتصميم 2023، على المركز الأول في التصويت العام.

عرض الحدث المرموق، الذي أقيم في العاصمة لندن، أعمال أكثر من 40 فنانًا من مختلف البلدان.

مشروع "OpenWork"، وهو تصميم مكاني أدائي للفنانة والمهندسة المعمارية ملك زينب بولوت Melek Zeynep Bulut، يجسد جوهر تركيا في التظاهرة الثقافية. وقد عرض "التركيب" في ساحة Somerset House، وهو مكان فني شهير في لندن.

تعاون في المشروع المستشار الصوتي والمعماري جلال الدين تشيليك، إلى جانب مهندس البناء محمد سليم أوكتن وأعضاء الفريق إردم كاظم دميركران وإيمرا بورال وأسودة نور سنجقتوتان.

من بين الأعمال الفنية العديدة التي عُرضت في هذا الحدث، حصل تركيب بولوت على المركز الأول في التصويت العام، ما أكسبها جائزة الجمهور المرموقة.

أقيم حفل توزيع الجوائز في Somerset House، حيث تم تكريم بولوت بهذه الجائزة أمام جمهور مميز. كما حضرت الحفل سوجان أرتاش، زوجة السفير التركي في لندن، عثمان كوراي أرتاش.

خلال الحفل، أعربت سيفكان أرتاش عن تهانيها القلبية لبولوت على إنجازها الاستثنائي.

سيستمر موضوع بينالي لندن للتصميم لهذا العام، "اللعبة العالمية: إعادة تشكيل التعاون"، حتى 25 يونيو، لعرض أعمال فنية مبتكرة ومتنوعة من جميع أنحاء العالم.