بودروم.. معرض فني فريد يمزج أعماق البحار بالإبداع

في عالم فريد حيث يلتقي الفن بالبحر، هناك مشهد ساحر ينتظر أولئك الذين يجرؤون على الغوص في أعماق المحيط في منتجع العطلات التركي بودروم، معرض هو تجربة فنية رائدة تحت الأمواج.

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لك أن تتخيل نفسك داخل معرض ساحر تحت الماء يقع في أعماق البحار العميقة بصحبة لوحة حية من الأسماك الفاتنة!

تلك الكائنات الملونة التي تشاركك شغفك بالإبداع وتنجذب إلى التحف الآسرة التي تزين قاع البحر.

وتتكشف ملحمة الفن المائية هذه في عالم لم يحظَ بامتياز مشاهدته سوى عدد قليل من الأشخاص، وهو معرض مخفي تحت الماء حيث لا يعرف الخيال حدوداً. وضمن هذا الاندماج المذهل للفن والسحر المائي، تحولت أعماق الشاطئ الذي يطل عليه منتجع Six Senses Kaplankaya إلى معرضٍ لا مثيل له استحوذ على قلوب عشاق البحر المحبين للفن، بقيادة الفنانة صاحب الرؤية Ceysu Uçan، التي تنقل فنها الغامر إلى "شرنقة" من الإبداع والماء، ما يترك بصمة لا تمحى على كل من يجرؤ على الاستكشاف.

وتحت عنوان "شرنقة"، يضم المعرض منحوتات وفسيفساء تحت الماء، تم تركيبها بدقة من فريق Kaplankaya للحفاظ على الأعمال الفنية والبيئة الطبيعية. وتقع هذه القطع المذهلة على عمقٍ يتراوح بين 5 و7 أمتار على طول شاطئ أنهينغا على بحر إيجة، وهي تحث الزائرين على المغامرة تحت الأمواج.

وترفع مساهمة الفنانة Ceysu Uçan في هذه التحف المغمورة، الرحلة إلى ارتفاعاتٍ لا مثيل لها، من خلال ضرباتٍ بارعةٍ وذوقٍ خيالي، وتدعو الفنانة الزوار للانزلاق عبر شرنقة منسوجة من خيوط الفن والماء.

في اللحظة التي نزلتُ فيها إلى أعماق البحر للمشاركة في المعرض تحت الماء، لفّني إحساس بالدهشة لا يمكن للكلمات أن تصوره. وكان الأمر كما لو أنني دخلت عالماً يتراقص فيه الإبداع والهدوء في تناغم رائع تحت الأمواج. وقدم هذا الحدث الاستثنائي لي أكثر من مجرد عرضٍ فني. لقد كانت دعوةً للانطلاق في رحلةٍ ساحرة في عالم تنتظر فيه الروائع المغمورة اكتشافها. وشعرت أن الدخول في مجال التحف المغمورة يشبه الدخول إلى ملاذٍ من الصفاء. وبدا لي وسط احتضان البحر، أن مخاوف العالم العلوي تتبدد، وراح يحل محلها شعور عميق بالهدوء. لقد كانت مساحةً لا يتحكم فيها الزمن، وذابت عوامل التشتيت في الحياة اليومية وصارت تافهة. كما أضافت الأسماك المحبة للفنون التي رافقتني بلطف في هذه الرحلة طبقة ساحرةً للتجربة.

الغوص مع المدربين

يحظى الزوار بفرصة استكشاف المعرض من خلال العديد من الأنشطة تحت الماء مثل الغوص المجاني أو الغطس أو البوب البحري أو الزوارق الشفافة. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمهتمين أيضاً الانخراط في رؤية الفنانة للعالم تحت سطح البحر من خلال تعلم الغوص على أيدي مدربين مهرة في مدرسة الغوص الخاصة بـ Six Senses Kaplankaya.

إن افتتان Ceysu Uçan المتأصل بالزخارف والرموز الشرقية ودمج الفن مع الروح خلال رحلتها الفنية بمثابة الأساس لمعرض "الشرنقة". فهي تستخدم وسائط متنوعة مثل الطين والرمل والحجر وصياغة قطع الفسيفساء والمنحوتات لهذا العرض الذي يستمد الإلهام من النهضة الفردية والمجتمعية. ويدفع هذا المسعى الإبداعي حدود المواد والتقنية بعيداً، ويقدم نهجاً مبتكراً للاستخدام المكاني والمادي. وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة تؤكد على انسجام المعرض مع الحياة البحرية باستخدام مواد صديقةٍ للبيئة تحافظ على الطبيعة، وتتماشى مع روح مستدامةٍ واعيةٍ بالبيئة.

كذلك تبنت إدارة Kaplankaya هذا المشروع كالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وهي تخطط لتخصيص جزء من عائدات مبيعات الأعمال الفنية للمنظمات العاملة في المناطق المنكوبة.

يذكر أن المعرض المميز مستمر في دعوة كل المهتمين بهذه التجربة، لاكتشافه تحت الأمواج حتى أكتوبر 2023.

بقلم: FUNDA KARAYEL