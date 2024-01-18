"ماهر زين" يزور معرض "أحلام مضادة للرصاص" لأطفال غزة في إسطنبول

زار الفنان اللبناني السويدي الشهير ماهر زين، معرض "أحلام مضادة للرصاص" في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، معرباً عن تأثره بشدة برسومات أطفال غزة المعروضة.

وشارك الفنان ماهر زين مقطعاً من أغنية صورها في المعرض للتضامن مع غزة، على حسابه في منصة "إكس"، وكتب: قمت بزيارة معرض "أحلام مضادة للرصاص: معرض رسم لأطفال غزة" في ميدان تقسيم بإسطنبول وتأثرت بشدة برسومات أطفال غزة المعروضة. حفظ الله أطفال غزة".

I visited the Bulletproof Dreams: Gaza Child Painters Exhibition in Istanbul's Taksim Sq &was deeply moved by the drawings by Gaza's Children on display.May God protect the children of #Gaza I want to thank @iletisim for delivering this incredible exhibition#KurşunGeçirmezDüşler pic.twitter.com/q930vhLdct ١٢ يناير ٢٠٢٤

وحظي المعرض، الذي نظمته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وانطلق أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في ميدان تقسيم بإسطنبول لجذب الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة من منظور الأطفال بإشادة دولية، حيث لم يجذب السكان المحليين فحسب، بل الضيوف الأجانب والصحفيين والإعلاميين الدوليين.

وزار المعرض إلى جانب ماهر زين، المغنية وكاتبة الأغاني التونسية أمل المثلوثي، وأعربا عن دعمهما.

وضم المعرض أغانٍ ألفها فنانون خصيصاً لفلسطين وتتناول الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون والمأساة في غزة خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشاد زين بتأثير المعرض. وقال: "نحن الآن هنا في هذا المعرض، عمل فني جميل. ويمكننا أن نراه معبراً للغاية، وهذا ما تراه عقول وعيون أطفال فلسطين وغزة".

ودعا زين، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى وضع حد للعنف في غزة، قائلاً: "إننا نشهد هذا الآن منذ أكثر من 90 يوماً وهو أمر فظيع. أعني، إنه أمر مدمر أن نشاهده وما زال مستمراً. إنه أكثر تدميراً ونحن نشهده". "لا أعرف متى سيتوقف. نأمل فقط أن يتوقف في أقرب وقت ممكن. نريد وقف إطلاق النار الآن بالطبع".

وشدد المغني السويدي من أصل لبناني على ضرورة أن يتخذ الجميع موقفا ضد الفظائع المستمرة، وقال إنه يأمل أن تساهم موسيقاه وفنه في القضية.

ويضم المعرض 266 عملاً فنيياً، بعضها رسمها أطفال غزة الذين استشهدوا في الهجمات اللاحقة، وينقل مشاعرهم والصدمات التي تعرضوا لها خلال الحرب والظروف الصعبة التي يعانون منها من خلال الفن، وتستكمل الأعمال الفنية بأقسام خاصة مخصصة للصحفيين والأطباء الذين استشهدوا خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما يتضمن المعرض تركيبات مادية للوحات لأطفال غزة وعروض رقمية.

وشدد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أهمية الأعمال الفنية للأطفال كدليل على الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

وقال ألطون: "يهدف هذا المعرض وجهودنا الأخرى إلى مواجهة العالم بالحقائق القاسية التي اختاروا تجاهلها، وسنواصل كشف الحقائق التي يرفض العالم رؤيتها، محلياً ودولياً".

ويستمر المعرض حتى 29 يناير/ كانون الثاني، وقد تجاوز عدد زواره، حتى بداية الأسبوع الجاري، الـ 200 ألف زائر.

ويهدف إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي من خلال نقل المشاعر والصدمات والألم والظروف الصعبة للأطفال الذين شهدوا الحرب في غزة.