"ماهر زين" يزور معرض "أحلام مضادة للرصاص" لأطفال غزة في إسطنبول

زار الفنان اللبناني السويدي الشهير ماهر زين، معرض "أحلام مضادة للرصاص" في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، معرباً عن تأثره بشدة برسومات أطفال غزة المعروضة.

وشارك الفنان ماهر زين مقطعاً من أغنية صورها في المعرض للتضامن مع غزة، على حسابه في منصة "إكس"، وكتب: قمت بزيارة معرض "أحلام مضادة للرصاص: معرض رسم لأطفال غزة" في ميدان تقسيم بإسطنبول وتأثرت بشدة برسومات أطفال غزة المعروضة. حفظ الله أطفال غزة".

I visited the Bulletproof Dreams: Gaza Child Painters Exhibition in Istanbul's Taksim Sq &was deeply moved by the drawings by Gaza's Children on display.May God protect the children of #Gaza I want to thank @iletisim for delivering this incredible exhibition#KurşunGeçirmezDüşler pic.twitter.com/q930vhLdct