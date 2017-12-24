حريق في مجمع تجاري بالفلبين يحاصر 37 شخصاً ولا أمل بإنقاذهم

قالت مسؤولة فلبينية إن رجال إطفاء انتشلوا جثة شخص من داخل مجمع تجاري شب فيه حريق جنوب البلاد، فيما أشارت إلى أنه لا توجد فرصة لإنقاذ 36 آخرين محاصرين داخل المبنى المكون من أربعة طوابق في مدينة دافاو بالجنوب.

وقالت عمدة المدينة، سارة دوتيرتي-كاربيو، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء أبلغوا أقارب 36 عاملاً محاصراً في أحد الطوابق أنه لن ينجو أحد بسبب الحرارة الشديدة والدخان الأسود الكثيف المنبعث من المبنى.

ولم يتضح ما إذا كان رجال الإطفاء يستطيعون الوصول إلى معظم مناطق المجمع التجاري، حيث تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم الأحد رغم استمرار انبعاث الدخان.

وأضافت دوتيرتي-كاربيو أن رجال الإطفاء لن يتوقفوا حتى يعثروا على جميع المحاصرين بالداخل.

ولم يتضح سبب الحريق الذي شب في مجمع "إن سي سي سي" التجاري في دافاو.

وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي ومسؤولو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية توجهوا إلى موقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت للقاء أقارب العاملين المحاصرين.

وقالت مديرة التسويق بالمجمع التجاري، جنى عبد الله مطلب، إن الحريق بدأ صباح السبت في الطابق الثالث، حيث تباع ملابس وأثاث، وذلك عقب عاصفة ضربت دافاو وغمرت أجزاء من المدينة بالمياه.