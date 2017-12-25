الإعلان رسميا عن وفاة 37 شخصاً في حريق مركز التسوق في الفليبين

في أحدث حلقة في سلسلة مآسٍ ضربت الفلبين خلال الاحتفالات بعيد الميلاد لهذا العام، أعلن عناصر الإطفاء العثور على جثث 37 موظفا يعملون في شركة واحدة قضوا في الحريق الكبير الذي اندلع في مركز تجاري في مدينة دافاو جنوبي البلاد.

وقالت رئيسة بلدية المدينة سارة دوتيرتي - كاربيو إن عناصر الإطفاء وجدوا في البداية جثة واحدة في مركز التسوق "إن سي سي سي" الأحد، لكن الحرارة الشديدة والدخان الكثيف حالا دون العثور على باقي جثث 36 موظفا آخرين حتى اليوم الاثنين.

وكانت عاصفة استوائية خلفت ما يزيد على 160 قتيلا و171 مفقودا في البلاد في طريقها إلى المناطق الجنوبية بالفلبين أمس الأحد.