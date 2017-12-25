قرار أممي يدعو ميانمار لإنهاء حملتها ضد الروهينغا ومنحهم حقوق المواطنة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 122 صوتاً لصالح مشروع قرار يدعو ميانمار لإنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلم.

وصوتت 122 دولة صوتت لصالح القرار مقابل رفض 10 دول، من بينها روسيا والصين والنظام السوري.

فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت، وغابت 37 دولة، من إجمالي 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

ويحث مشروع القرار الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، ميانمار على إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.

ويدعو القرار الحكومة الميانمارية للسماح بوصول موظفي الإغاثة إلى إقليم أراكان، وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة للروهينغا.

والدول التي صوتت ضد القرار هي: الصين وروسيا وكمبوديا ولاوس والفليبين وفيتنام وبيلاروسيا وزيمبابوي وسوريا إضافة إلى ميانمار نفسها.

ومنذ 2012، تواجه الروهينغا "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم" بحسب الأمم المتحدة، حملة عنف وتطهير طائفي من قبل القوات الميانمارية الحكومية والمليشيات البوذية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينغا ولجوء أكثر من 600 ألف منهم إلى بنغلاديش.