دراج تركي يغادر فريقه الإسرائيلي اعتراضاً على قرار ترامب

أعلن الدراج التركي أحمد أوركن، أحد أبرز رياضيي الدراجات الهوائية في تركيا، مغادرة فريقه الإسرائيلي بسبب الجدل حول اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

فقد ذكرت وكالة دوغان التركية ان أوركن (24 عاما) توصل الاثنين الى اتفاق للانضمام الى فريق تركي، بعد أيام على رحيله عن فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات.

ونقلت الوكالة عن أوركن قوله "قررت مغادرة الفريق الإسرائيلي حتى لا اقلق عائلتي وبلدي. انه قرار اتخذته بمفردي وكان من أجل بلدي".

هذا وقد نددت تركيا بشدة باعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر. وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعليقه على القرار، اسرائيل بأنها "دولة ارهابية تقتل الأطفال"، مؤكدا انه سيواجه "بكل الوسائل" الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

يذكر ان تركيا واسرائيل كانتا طبعتا علاقتهما العام الماضي بعد أزمة دبلوماسية حادة جراء دهم اسرائيل لسفينة تابعة لمنظمة تركية غير حكومية كانت متجهة الى قطاع غزة في عام 2010.

وكان أوركن وقع في أيلول/سبتمبر عقدا لمدة عامين مع فريق الاكاديمية الاسرائيلية للدراجات، في التزام نظر اليه على انه علامة اضافية على المصالحة التركية-الاسرائيلية.

وفي تعليق مدير الفريق الاسرائيلي ران مرغاليوت الاسبوع الماضي على الاعلان الرسمي لمغادرة اوركن، قال إن رحيله "يحطم قلوبنا جميعا".