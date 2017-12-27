اتهامات روسية للولايات المتحدة بتدريب عناصر داعش في قواعدها شمالي سوريا

اتهم رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قاعدة "التنف" الواقعة على الحدود الأردنية العراقية.



وقال غيراسيموف في حوار مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية إن "هذه القاعدة التابعة للولايات المتحدة حوصرت بشكل كامل من قبل الجيش السوري (جيش النظام)".



وأضاف رئيس الأركان الروسي أنه تم رصد عناصر "داعش" في القاعدة ويتلقون تدريبات هناك.



وأكد غيراسيموف أن عناصر "داعش" يتلقون أيضًا تدريبات في قاعدة "الشدادي" شمال شرقي سوريا.



وقال في هذا الخصوص: "هذه المنطقة خاضعة لسيطرة الأكراد (ب ي د الإرهابي)، وهناك قاعدة عسكرية أمريكية ثانية (دون تفاصيل)، وأيضًا انتقل قرابة 800 عنصر من داعش إلى هذا المعسكر من شرقي الفرات".



وشدد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال تدريب عناصر داعش لزعزعة استقرار البلاد".

وتابع: "الذي أراه هو أن التحالف (التحالف الدولي لمحاربة داعش)، لم يكن لديه هدف أبدًا مثل القضاء على داعش".