البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين

صدق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) على مشروع قانون يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "إيكانا" إن التصديق على مشروع القانون جاء بموافقة 207 نواب وهم مجموع من حضر الجلسة دون وجود أي صوت معارض أو ممتنع.

وفي كلمة خلال جلسة التصويت، شدد رئيس البرلمان علي لاريجاني، على أهمية التصديق على مشروع القانون في فترة يريد فيها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) توجيه ضربة للمسلمين والشعب الفلسطيني عبر إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن ترامب القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في شتى أنحاء العالم.

وفي 21 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة ترفض قرار ترامب بخصوص القدس، بناءً على مبادرة من تركيا واليمن.