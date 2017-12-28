الإعلان عن المزيد من الضحايا في انفجار كابول

وقع انفجار صباح اليوم في أفغانستان، استهدف مركز "تابيان" الثقافي في العاصمة كابل وأدى في آخر حصيلة إلى 40 قتيلا و30 مصابا وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مسؤول بالوزارة (لم تسمه) أنّ "نساءً وأطفالًا وصحفيين من بين الضحايا".



من جهتها، نفت حركة "طالبان" تورطها في الحادث، وفق المصدر.



وفي وقت سابق اليوم، ذكر مسؤولون بوزارة الداخلية أن الانفجار الذي ضرب منطقة بولي سوختا صباح اليوم، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين أغلبهم من المدنيين.



وترجح السلطات المحلية ارتفاع عدد القتلى والمصابين خلال الساعات المقبلة.



يشار أن مركز "تابيان" الثقافي يضم مقر وكالة "صوت أفغانستان" للأنباء.