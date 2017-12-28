السلطات الميانمارية تقرر الإفراج عن صحفيي قناة "TRT WORLD" التركية

أسقطت السلطات الميانمارية، اليوم الخميس، التهم عن صحفيين اثنين من طاقم قناة "تي أر تي وورلد" التركية الحكومية، المسجونين لديها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقفت الشرطة الميانمارية الصحفيين "لو هون مينغ" من سنغافورة، و"موك شوي لين" من ماليزيا، يعملان لصالح القناة التركية.

كما أوقفت السلطات مواطنين ميانماريين اثنين، أحدهما يعمل منسقا للصحفيين والآخر سائقا، بتهمة "استخدام طائرة دون طيار غير مرخصة في البلاد، فوق مجمع البرلمان".

وقال محامي الطاقم الصحفي، طلب عدم ذكر اسمه، إن السلطات الميانمارية أسقطت التهم الموجهة ضد "لو هون مينغ" و"موك شوي لين"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأكّد المحامي أنه سيتم إطلاق سراح الصحفيين الاثنين مع العاملين الآخرين، يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت محكمة ميانمارية، قررت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجن الطاقم الصحفي مدة شهرين، بتهمة إدخال طائرة بدون طيار إلى البلاد بطرق مخالفة لقوانين الاستيراد والتصدير المعمول بها.

وقالت قناة "تي أر تي وورلد" التركية، في بيان سابق لها، إنه جرى إبلاغ وزارة الإعلام الميانمارية بأنشطة التصوير في المنطقة قبل الذهاب إليها.

من جهة أخرى، مدّدت السلطات الميانمارية فترة توقيف صحفيين اثنين يعملان لصالح وكالة "رويترز"، اعتقلتهما في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري بتهمة انتهاك "قانون أسرار الدولة".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء أكثر من 600 ألف إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.