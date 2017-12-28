بوتين: قواعدنا العسكرية في سوريا ضمان لأمن روسيا ومصالحها الوطنية

"القواعد الروسية في سوريا تشكل عوامل دفاع هامة عن مصالحنا الوطنية". هذا ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه أثناء مراسم تكريم جنود وضباط تميزوا لمشاركتهم في العمليات العسكرية بسوريا وتقليدهم أوسمة وجوائز في الكرملين.

وأضاف بوتين: "إن القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس ستستمران في أداء عملهما بشكل دائم لحماية المصالح الروسية في سوريا وهما هامتان لحماية الأمن الروسي ومفتاح إستراتيجي".

وأشاد الزعيم الروسي بالجنود وبالمهام التي نفذوها وقال إن الجيش الروسي والبحرية أظهرا تطوراً في الكفاءات ونجحا في استخدام آخر ما توصلت إليه صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية على الأرض.

وصرح بوتين أن سلاح الطيران الروسي قام بـ 34 ألف طلعة وقصف 166 منشأة بالصواريخ العالية الدقة.

ولفت بوتين أن 48 ألف عسكري روسي شاركوا في العمليات الروسية بسوريا خلال أكثر من عامين ونصف.

واضاف بوتين في خطابه الطويل: "لقد نال (الإرهابيون) ما يستحقونه على أعمالهم الوحشية. لقد دمرنا تجهيزاتهم وبنيتهم التحتية. وحيدنا آلاف المقاتلين".

هذا وقد قتل خلال العمليات الروسية أكثر من 60.000 مقاتل.

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية قد تغيرت جذرياً خلال سنوات مشاركتها في العمليات في سوريا وأن العالم كله شهد ذلك.