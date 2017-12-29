إسرائيل تنسحب رسمياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "لانحيازها إلى جانب الفلسطينيين" على حد قوله؛ تقدمت إسرائيل، اليوم الخميس، بطلب رسمي للانسحاب من المنظمة الأممية، حسبما ذكر موقع صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أوعز الأحد الماضي، لوزارة الخارجية بالانسحاب من المنظمة خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت "جيروزليم بوست" إن سفير إسرائيل لدى اليونسكو، كرمل شامة هكوهين، قدم رسالة رسمية إلى المنظمة رغم أن أبوابها مغلقة بمناسبة رأس السنة الجديدة، فاضطر لتسليمها لحراس الأمن.

وقد بعث سفير إسرائيل لدى اليونسكو برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مديرة اليونسكو أودري أزولاي ووافقت على اعتبارها طلبا رسميًا للانسحاب من المنظمة.

وفي 18 أكتوبر/تشرين أول 2016، اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو، قرار "فلسطين المحتلة" الذي نص على "وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقص والحرم الشريف وأصالته وتراثه الثقافي وفقاً للوضع التاريخي الذي كان قائماً فيه، بوصفه موقعاً إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة" مما أثار إسرائيل حتى أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نخشون، آنذاك، قرار المنظمة الدولية، واعتبر أنها "غير ذات صلة".

وفي يوليو/تموز الماضي، خفضت إسرائيل مساعداتها للمنظمة الأممية بسبب قرارها إدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر