قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، إن سلطات البلاد قرّرت مؤقتًا حجب تطبيقي "إنستغرام" و"تيلغرام".

ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، عن مصدر لم تسمه قوله إن "قرار الحجب جاء للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

وأضاف المصدر: "بقرار من مجلس الأمن القومي الأعلى، فإن الأنشطة على تطبيقي تلغرام وإنستغرام باتت محدودة بشكل مؤقت".

وفي وقت سابق اليوم، قال بافيل دوروف، المدير التنفيذي لتطبيق التراسل "تلغرام" إنه "تم حجب التطبيق عن غالبية الإيرانيين".

من جانبها، قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن شركة موقع "فيسبوك" التي تملك تطبيق إنستغرام، لم ترد على الفور على طلب بشأن تعليقها على القرار.

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل إعلام.

في سياق متصل دعا علي مطهري نائب رئيس البرلمان وزارة الداخلية، إلى عدم وضع صعوبات في وجه مطالب الشعب بتنظيم مظاهرات احتجاجية، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

واعتبر مطهري، أنّ "ثقافة التظاهرات لم تترسخ بعد في إيران، وأنّ المظاهرات التي بدأت قبل 4 أيام انحرفت عن مسارها الأصلي سريعاً، بفعل رفض الداخلية ترخيصها، وإعلان كافة التجمعات بأنها غير قانونية.

وأشار إلى أنّ "الدساتير الإيرانية تسمح بالمظاهرات، شرط أن تكون سلمية ومتوافقة مع القوانين الإسلامية"، مطالباً مسؤولي بلاده بـ"إعداد الأجواء المناسبة لممارسة الشعب هذا الحق".

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضلي، إنّ "الفوضى" التي عمّت أرجاء البلاد خلال الأيام الأخيرة لن تعود بالنفع عليها.

وأكّد أنّه "سيتم مواجهة الذين يتسببون في زعزعة أمن واستقرار الشعب الإيراني"، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة.