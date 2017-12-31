واشنطن ولندن تؤكدان على حق الإيرانيين في "التظاهر السلمي" وطهران تتهم دول غربية بالتدخل في شؤونها

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، على أحقية المواطنين الإيرانيين في التظاهر سلميا، وذلك تعليقا على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ الخميس، اعتراضا على غلاء المعيشة.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في بيان على موقع "تويتر"، إنّ بلادها "تدعم التظاهرات السلمية للإيرانيين، وتعرب عن أملها في إرساء الحرية وحقوق الإنسان في إيران".

وأضافت: "بالتزامن مع العام الجديد، تمانينا وصلواتنا من أجل ملايين الأشخاص الذين يعانون بشدة من الحكومات القمعية في كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، وخاصة في إيران؛ حيث خرج صوت الشعب الإيراني المقموع منذ فترة طويلة".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إنه "يراقب الأحداث في إيران باهتمام".

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "لابد من حصول المواطنين على حقهم في التظاهر سلميا".

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر، شمال شرقي إيران، احتجاجا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، من بينها العاصمة طهران.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب تقارير صحفية.