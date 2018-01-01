مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في جنوب غرب إيران

قُتل متظاهران خلال صدامات مساء الأحد، في مدينة ايذج، بجنوب غرب إيران، بحسب ما نقلت وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين عن النائب المحلي هداية الله خادمي.

وقال خادمي: "لقد تظاهر سكان من ايذج على غرار ما حصل في سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية، لكن للأسف قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح (...) ولا أعلم إذا كان إطلاق النار مصدره قوات الأمن أو متظاهرين".

وقتل شخصان آخران في مدينة دورود (غرب) عندما استولى متظاهرون على شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء وفكوا فراملها من على إحدى التلال. وقال قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي: "صدمت المركبة شخصين أحدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما".

وكان قد قُتل متظاهران مساء السبت في المدينة نفسها، لكن نائب حاكم المحافظة أكد أن قوات الأمن لم تطلق النار على المتظاهرين.

ووقعت المواجهات مساء الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني من أجل الهدوء، مندداً بالعنف.

وكانت الاحتجاجات على غلاء المعيشة والمناهضة للسلطة بدأت الخميس في طهران.