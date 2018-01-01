التلفزيون الإيراني: 12 قتيلا حصيلة صدامات مع المحتجين على الأوضاع الاقتصادية

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، أن 12 شخصاً قتلوا في خضم احتجاجات تجتاح أرجاء البلاد، بينهم عشرة قضوا خلال اشتباكات مساء الأحد.

وأضاف أن قوات الأمن تصدت "لمتظاهرين مسلحين" حاولوا الاستيلاء على مراكز شرطة وقواعد عسكرية.

وجاء في بيان التلفزيون الإيراني: "حاول بعض المتظاهرين المسلحين السيطرة على بعض مراكز الشرطة وقواعد عسكرية، لكنهم قوبلوا بمقاومة صارمة من جانب قوات الأمن"، من غير أن يحدد موقع هذه الهجمات.

وكان النائب هداية الله خادمي، قد صرح بأن متظاهرين قتلاً خلال صدامات مساء الأحد، في مدينة ايذج، بجنوب غرب إيران.

وقال خادمي: "لقد تظاهر سكان من ايذج على غرار ما حصل في سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية، لكن للأسف قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح (...) ولا أعلم إذا كان إطلاق النار مصدره قوات الأمن أو متظاهرين".

وقتل شخصان آخران في مدينة دورود (غرب) عندما استولى متظاهرون على شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء وفكوا فراملها من على إحدى التلال. وقال قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي: "صدمت المركبة شخصين إحدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما".

وكان قُتل متظاهران مساء السبت في المدينة نفسها، لكن نائب حاكم المحافظة أكد أن قوات الامن لم تطلق النار على المتظاهرين.

وبدأت التظاهرات الخميس في مدينة مشهد احتجاجاً على متاعب اقتصادية، وامتدت منذ ذلك الحين إلى عدد من المدن.

ووقعت المواجهات مساء الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني من أجل الهدوء، مندداً بالعنف.