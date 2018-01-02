إسلام أباد تستدعي سفير واشنطن وسط توتر باكستاني – أمريكي متصاعد

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الاثنين، السفير الأمريكي في إسلام آباد للاحتجاج على اتهامات الرئيس دونالد ترامب للبلاد بـ"توفير مأوى للإرهابيين"، حسب مصدر دبلوماسي باكستاني.

ونقل موقع "داون نيوز" الباكستاني عن مسؤول بارز في مكتب وزارة الخارجية، قوله إن "الخارجية الباكستانية استدعت السفير الأمريكي في إسلام آباد، ديفيد هيل، لتسجيل الاحتجاج على التصريحات الاتهامية التي غرد بها ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى".

وأضاف: "هم يوفرون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".

* المساعدات ليست "عملاً خيرياً":

واستنكر وزير الدفاع الباكستاني، خورام داستجير خان، "الذم الأميركي" فيما وصف وزير الخارجية، خواجة آصف، اتهامات ترامب، بـ"العارية عن الصحة".

وكتب خان، على تويتر أن باكستان "كحليف في مكافحة الإرهاب وفرت بدون مقابل للولايات المتحدة اتصالات أرضية وجوية وقواعد عسكرية وتعاوناً استخباراتياً أدى الى القضاء على القاعدة خلال السنوات الـ16 الفائتة لكنهم أعطونا في المقابل ذماً وعدم ثقة".

من جهته، اعتبر آصف، في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أن اتهامات ترامب لإسلام آباد "لا تعكس الحقيقة، وهي عارية تماماً عن الصحة".

وأوضح أن الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده طيلة السنوات الـ15 الماضية "لم تكن عملاً خيرياً؛ بل كانت لقاء خدمات"، مؤكداً أن "الاضطرابات" التي تشهدها الإدارة الأمريكية ناجمة عن "فشلها" في أفغانستان.

* احتمال توقف المساعدات:

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب تدرس جدياً وقف مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات المتأخرة أساساً لإسلام أباد، بسبب "عدم تشديدها الإجراءات ضد المجموعات الإرهابية في باكستان".

وتدهورت العلاقات الأميركية الباكستانية خلال عهد ترامب، الذي سبق في آب/ أغسطس الماضي ان اتهم باكستان بأنها "غالباً ما تقدم ملاذاً آمناً للذين ينشرون الفوضى والعنف والإرهاب"، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبت الرئيس الأمريكي بالتخلي عن هذه التهمة.‎

وكان ترامب لمح في وقت سابق الشهر الماضي إلى احتمال وقف المساعدات نهائياً.