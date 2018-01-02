إيران تعيد فتح معبرين حدوديين مع شمال العراق بعد إغلاق دام 6 أسابيع

فتحت إيران، الثلاثاء، معبري "حاج عمران" و"برويزخان" الحدوديين مع إقليم شمال العراق، بعد إغلاقهما أمام حركة التجارة والمسافرين، بطلب من الحكومة العراقية.

وأعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل إعادة فتح معبر الحاج عمران الحدودي بين إيران وإقليم شمال العراق، عقب فتح معبر "برويزخان" في وقت سابق من صباح اليوم.

وقالت القنصلية في بيان لها إنه سيتم، الثلاثاء، استئناف حركة المسافرين في المعبرين إضافة إلى استئناف حركة التبادل التجاري.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أغلقت إيران بطلب من بغداد، ثلاثة معابر حدودية، بينها "برويزخان" و"حاج عمران"، من بين أربعة مع إقليم شمال العراق، أمام الحركة التجارية والمسافرين.

وأمس الاثنين، قال إحسان الشمري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن إقليم شمال العراق "وافق على تسليم المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية في خطوة قد تمهد لبدء حوار بين الجانبين إثر خلافات غير مسبوقة".

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء الأخيرة استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي أكد القضاء العراقي عدم دستوريته.

واشترطت بغداد على أربيل تسليم المعابر الحدودية والمطارات للحكومة الاتحادية وإلغاء نتائج الاستفتاء الباطل للدخول في حوار بين الجانبين.