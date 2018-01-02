صحيفة: واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر لاغتيال سليماني

كشفت صحيفة الجريدة الكويتية، أمس الاثنين، أنه بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات بشأن قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، أعطت الاستخبارات الأمريكية أخيراً نظيرتها الإسرائيلية الضوء الأخضر لتصفية سليماني.

ويدير سليماني معارك إيران والأذرع العسكرية الموالية لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول لم تحدد هويته قوله إن مسؤولاً كبيراً سابقاً في الموساد أفاد بأن إسرائيل كانت قاب قوسين من تصفية سليماني قبل 3 سنوات قرب دمشق، لكن الولايات المتحدة وقتها التي علمت بالخطة حذرت القيادي الإيراني وهو ما أدى إلى فشلها.

وأضاف أن هناك توافقاً أمريكياً إسرائيلياً بشأن خطورة سليماني وتهديده مصالح البلدين في المنطقة، كاشفاً أن إسرائيل تتعقب اللواء عن قرب، وكانت على وشك اغتياله أكثر من مرة.

كما تراقب كل من إسرائيل والولايات المتحدة، عن كثب أيضاً، عمل الرجل الثاني لإيران في سوريا وهو قائد اللواء الايراني 18000، اللواء محمد رضا فلاح زادة، الذي يتولى قيادة قوات الحرس الثوري الايراني في سوريا هذه الأيام.