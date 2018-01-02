مقتل 23 شخصاً واعتقال 500 آخرين خلال مظاهرات إيران

لقي 23 شخصًا مصرعهم على الأقل، واعتقل أكثر من 500 آخرين، في المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني والمستمرة منذ يوم الخميس الماضي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الإيرانية والأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فقد قتل 4 أشخاص بمدينة "دورود" في محافظة لرستان (غرب)، وشخصان في قضاء "ايذه" بمحافظة خوزستان (غرب)، و3 أشخاص في قضاء "تويسركان" بمحافظة همدان (غرب)، و13 شخصًا في محافظة أصفهان (وسط) بينهم 3 أشخاص بمدينة أصفهان و3 أشخاص في مدينة "خمیني شهر"، وشخص واحد في مدينة "نجف آباد"، وستة أشخاص في قضاء "قهدریجان".

كما لقي أحد منتسبي قوات الأمن مصرعه في قضاء "کهریزسنك" بمحافظة أصفهان.

وقالت السلطات الإيرانية، إن أكثر من 500 متظاهر اعتقلوا على خلفية المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام، فيما قالت مصادر غير رسمية إن عدد المعتقلين بلغ أضعاف الرقم المذكور.

من جهته، قال نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت، إن السلطات الإيرانية اعتقلت السبت الماضي في طهران 200 شخص، ويوم الأحد 150، فيما اعتقلت أمس نحو 100 من المتظاهرين، أي ما مجموعه 450 شخصًا.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجا على غلاء المعيشة، وتحولت فيما بعد إلى مظاهرات مناهضة للنظام وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.