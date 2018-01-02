9 قتلى حصيلة صدامات الاثنين بين الأمن والمحتجين في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة مهر المحلية شبه الرسمية أن "مسلحاً" قتل شرطياً وأصاب ثلاثة آخرين خلال مظاهرة وسط إيران.

وقالت الوكالة أمس الاثنين إن المهاجم استخدم بندقية صيد لإطلاق النار على عناصر الشرطة في مدينة نجف آباد الواقعة على بعد 320 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران.

وفي واقعة لا تبدو منفصلة عن الواقعة التي أوردتها وكالة "مهر"، ذكر موقع "رجا نيوز" الإخباري المقرب من الجناح المحافظ في إيران، أنه قتل اثنان من قوات الحرس الثوري ومتظاهران اثنان خلال مظاهرات شهدها قضاء نجف أباد.

ولم يوضح المصدر ملابسات مقتل الأشخاص الأربعة.

من جهة أخرى، قتلت قوات الأمن الإيرانية خمسة متظاهرين قالت إنهم حاولوا مهاجمة منشأة حكومية في مدينة "قهدريجان" بمحافظة أصفهان، جنوب العاصمة طهران.

وأفاد موقع "عصر إيران" الإخباري، بأن قوات الأمن "أحبطت هجوماً استهدف مقر قائمقامية قهدريجان، وقتلت 5 أشخاص حاولوا مهاجمته".

يأتي ذلك في ظل مظاهرات تشهدها البلاد، منذ الخميس الماضي، بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.