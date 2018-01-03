إعادة فتح قناة اتصال بين جنوب وشمال كوريا وترقب لحوار بين البلدين

رحبت سيول بإعلان كوريا الشمالية الأربعاء إعادة فتح خط الاتصال بين الكوريتين، معتبرة أنه خطوة "مهمة جداً" لاستئناف الحوار المتوقف مع بيونغ يانغ.

وقال رئيس المكتب الصحافي للرئاسة الكورية الجنوبية، يو يونغ-شان، إن "إعادة العمل بالخط الساخن أمر مهم جداً". وأضاف أن هذه الخطوة "تخلق أجواء تسمح بالاتصال (بين سلطات الكوريتين) في كل الأوقات".

وأعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنها ستعيد فتح خط الاتصال بين الكوريتين عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش اليوم، غداة اقتراح سيول إجراء حوار على مستوى عال بين البلدين، حسبما ذكرت السلطات الكورية الجنوبية.

من جهة أخرى، صرح رئيس اللجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون-غوون للتلفزيون الرسمي الكوري الشمالي إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "رحب" بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لاقتراحه بشأن السلام.

وقال ناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، لوكالة فرانس برس، إن التلفزيون الرسمي "لكوريا الشمالية قال إن الشمال سيفتح قناة الاتصال مع الجنوب عند الساعة 15:30 (06,30 ت غ) من اليوم" الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن ري قوله: "طبقا لقرار من القيادة سنعيد فتح الاتصال مع كوريا الجنوبية بصدق ووفاء".

وكان كيم جونغ-اون اكد في خطابه بمناسبة رأس السنة ان "الزر" النووي في متناول يده. لكنه تحدث في الوقت نفسه عن إمكانية إجراء محادثات مع الجنوب، وأشار إلى أن الشمال يمكن أن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

ورداً على ذلك، اقترحت سيول إجراء مفاوضات على مستوى عال في التاسع من كانون الثاني/ يناير في بانمونجون، القرية الحدودية التي وقع فيها اتفاق الهدنة في ختام الحرب الكورية (1950-1953).

وقال وزير التوحيد الجنوبي شو ميونغ-غيون ان المحدثات ستتناول مشاركة الشمال في الألعاب الأولمبية و"قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك لتحسين العلاقات بين الكوريتين".