مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني بالتزامن مع الاحتجاجات في البلاد

انطلقت مسيرات مؤيدة للنظام الإيراني ولمرشد الجمهورية آية الله خامنئي، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة محافظات ضد الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن المسيرات المؤيدة انطلقت من مدينة "أحواز" مركز محافظة خوزستان، وأن المتظاهرين رفعوا شعارات مؤيدة للحكومة والمرشد، ولافتات معادية لإسرائيل.

وهتف المشاركون ضد ما وصفوهم بـ"مثيري الشغب بالبلاد" معتبرين أن كل من خرج في المظاهرات هو من "مثيري الفتنة وأتباع الشيطان الأكبر".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وكانت اخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنيًا على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.