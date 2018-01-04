طهران تشكو "تدخل" واشنطن في الاحتجاجات للأمم المتحدة

تقدمت إيران إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية فيما يتعلق بالمظاهرات المتواصلة في البلاد.

وقال غلام علي خوشرو، المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، في خطاب أرسله، الأربعاء، إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، إن الحكومة الأمريكية زادت من تدخلاتها السافرة في شؤون إيران بذريعة تقديم الدعم للمظاهرات.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس "شجعا الإيرانيين على القيام بأعمال تخريبية" من خلال نشر الكثير من التغريدات "المثيرة للسخرية".

واتهم خوشرو الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأمس الأربعاء، كتب ترامب في تغريدة عبر تويتر: "نحترم الشعب الإيراني في محاولته لإبعاد حكومته الفاسدة، ستشهدون دعماً كبيراً من قبلنا في الوقت المناسب".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، تظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت في وقت لاحق إلى احتجاجات ذات شعارات سياسية.

وامتدت التظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة بينها العاصمة طهران، مخلفة 24 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.