ترامب يعلق المساعدات الأمريكية الأمنية المقدمة للجيش الباكستاني

تتصاعد حدة الخلافات بين باكستان والولايات المتحدة بوتيرة متسارعة. فبعد يومين من حجب واشنطن مساعدات بقيمة 255 مليون دولار عن إسلام أباد؛ أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، تعليق المساعدة الأمنية للجيش الباكستاني.

فقد نقلت وكالة أسوشييتد برس، عن هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قولها إن واشنطن قرّرت تعليق المساعدة الأمنية للجيش الباكستاني موضحة أن الإدارة الأمريكية ستستمر في تعليق المساعدة إلى أن يقوم الجيش الباكستاني بـ"تحرك حازم" ضد حركة طالبان وشبكة حقاني الأفغانيتين اللتين تستهدفان جنودًا أمريكيين.

وفي حين لم توضح المتحدثة حجم المساعدات التي قامت بتعليقها، واكتفت بالقول إن التفاصيل حول الأمر ما زالت قيد الإعداد؛ أضافت أن "الإجراء الأخير سيعلّق أيضا مساعدة أمنية أخرى كانت تدار من قبل وزارة الدفاع"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة ستعلق مساعدات بقيمة 255 مليون دولار لإسلام أباد، بحجة "وجود أسباب واضحة". وقالت المندوبة الأمريكية، إن "باكستان لعبت لعبة مزدوجة لسنوات".

كما أدرجت الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، دولة باكستان على قائمة المراقبة الخاصة، ما يشكل إشارة أخرى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة أسوشييتد برس، إن الإدارة الأمريكية اتهمت باكستان بارتكاب انتهاكات خطيرة للحرية الدينية. ونقلت الوكالة عن الخارجية الأمريكية، أنه "جرى وضع باكستان على قائمة المراقبة الخاصة، بموجب قانون الحرية الدينية الدولي".

ولفتت الوكالة الأمريكية، أن إدراج دولة ما على قائمة المراقبة الخاصة يعني أن تلك الدولة "تشكل قلقًا خاصًا"، وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات عليها.

من جهتها نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها، إن ريكس تيلرسون، أعاد إدراج السعودية وإيران والسودان والصين وبورما وكوريا الشمالية وإريتريا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزباكستان، على قائمة "بلدان تشكل قلقا خاصا" بسبب الحرية الدينية، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

* خيبة أمل باكستانية:

على الطرف الباكستاني، أعربت عضوة بارزة في مجلس الشيوخ الباكستاني عن خيبة أملها إزاء قرار الولايات المتحدة بتعليق مساعدات عسكرية قائلة إنها ستكون ضارة بالعلاقات الأمريكية - الباكستانية.

وقالت نزهة صادق، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إسلام أباد يمكنها أن تدير شؤونها بدون الولايات المتحدة كما فعلت في التسعينيات، لكنها تفضل نقل العلاقة المضطربة إلى الأمام.