تزن 405 كيلوغرام.. ياباني يشتري سمكة تونة ضخمة بـ320 ألف دولار

بيعت، في اليابان، أضخم سمكة تونة في 2018، تزن 405 كغم، بمبلغ 36 مليونا و500 ألف ين ياباني، أي ما يعادل 320 ألف دولار أمريكي.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الجمعة، أن سوق "تسوكيجي" لبيع الأسماك الذي وهو الأكبر من نوعه في العالم، شهد بيع أكبر سمكة تونة في العام الجديد، وزنها 405 كم.

وأضافت أن مواطنا أشترى السمكة بـ 790 دولارا للكيلو غرام الواحد، في ختام غلق السوق التاريخي قبيل انتقاله إلى موقعه الجديد في ميناء العاصمة طوكيو.

جدير بالذكر أن أكبر سمكة تونة بيعت في سوق تسوكيجي الشهير لغاية اليوم كانت في 2013، بسعر 155 مليونا و400 ألف ين ياباني، أي ما يعادل (مليونا و370 ألف دولار أمريكي).