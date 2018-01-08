انتحار شاب إيراني بعد توقيفه خلال المظاهرات الأخيرة

انتحر شاب إيراني كان محتجزاً داخل سجن أفين شمال العاصمة طهران، كانت قوات الأمن أوقفته خلال المظاهرات التي شهدتها إيران مؤخراً.

وذكر موقع "اعتماد أونلاين" الإخباري الذي يبث من إيران، اليوم الاثنين، نقلاً عن النائب في البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران "محمد صديقي" قوله "للأسف إن نبأ انتحار الشاب سينا قنمبري داخل سجن أفين صحيح وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من جهاز الاستخبارات".

وأضاف "صديقي" أن الشاب سينا (22 عاماً) كان قد تم توقيفه من قبل قوات الأمن، وأن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانتحار.

وفي 28 ديسمبر الماضي، شهدت إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) واستمرت عدة أيام، احتجاجا على غلاء المعيشة ثم تحولت إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.