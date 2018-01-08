بث تسجيل صوتي لنجل نتنياهو وابن رجل أعمال‎ يتناول معاملات مالية بين والديهما

بثت القناة الـ (12) العبرية، مساء الاثنين، مقطعاً صوتياً مسجلا لـ "يائير نتنياهو"، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديث مشترك مع نجل أحد رجال الأعمال، خارج نادي تعرّ، يتحدثان فيه عن معاملات مالية بين والديهما.

وقال يائير نتنياهو، لنجل رجل الأعمال الإسرائيلي كوبي مايمون، الذي ينشط في العقارات والبنية التحتية والغاز،: "والدي (بنيامين نتنياهو) أعاد لأبيك 20 مليار دولار، وأنت تجادلني في 400 شيكل (110 دولارات)"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، حاول محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع القناة الـ(12) و(13)، من بث التسجيل الصوتي، وذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الحديث دار بين الشابين، عام 2015، خارج نادي تعرّ (دون أن تحدد مكانه).

وعلقت مصادر مطلعة قريبة من نتنياهو، لموقع هآرتس، على التسجيل بالقول، إن الشابين ربما كانا في حالة سُكر أثناء الحديث الذي دار بينهما، وإنه مجرد حديث فكاهي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الأخبار (القناة 12 و13) رفضت طلب محامي نتنياهو، وقالت إن عملها وحصولها على التسجيل تم بطريقة قانونية، وإنها تعتزم بثه حال لم يصدر أي قرار قضائي يحول دون ذلك.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين "1000" و"2000"، آخرها الشهر الماضي، في جلسة استمرت لنحو 4 ساعات، وفق الإعلام العبري.

ويشتبه بنتنياهو في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.

أما في الملف 2000 فيشتبه فيه بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

وينبغي للشرطة توصية المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وعادة ما تجري التحقيقات مع نتنياهو في منزله بالقدس الغربية