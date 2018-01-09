الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون العمل في أيام العطل الدينية المثير للجدل

صادق الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، صباح اليوم الثلاثاء، على قانون يشترط فتح المحال التجارية في أيام السبت والأعياد اليهودية، بموافقة وزير الداخلية الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب، إن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة بعد مناقشات استمرت طوال الليل على قانون "السوبر ماركت"، بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 57.

وأضاف إن القانون الذي قدمه حزب "شاس" الديني، الذي يتزعمه وزير الداخلية أريه درعي يتطلب من أي بلدية تريد تمرير قانون محلي يسمح بفتح المحال التجارية أيام السبت، يوم العطلة اليهودي، الحصول على موافقة "وزير الداخلية".

وتابع: "الصيغة النهائية من القانون تتطلب من الشركات التي تريد العمل أيام السبت الحصول ليس فقط على موافقة البلدية المحلية، ولكن أيضا من وزير الداخلية".

لكن القانون أشار إلى بعض الاستثناءات بما فيها محطات البنزين والمتاجر الملحقة بها، إضافة الى المطاعم والمقاهي والبارات والمسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية.

وانتقدت الأحزاب العلمانية الإسرائيلية القانون.

وقال زعيم المعارضة (البرلمانية) من حزب "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ: "القانون لا يخلو من المحتوى، لكنه يسبب ضررا شديدا ولديه نوايا سيئة؛ فقط لأن شخصا ما يحاول إنقاذ حياته السياسية، فهو يضيف أسباب الصراع والخلاف"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تقول المعارضة إنه يرضخ لأحزاب الائتلاف الحكومي.

وكانت الأحزاب الدينية اشترطت مواصلة مشاركتها في الحكومة بإقرار هذا القانون.