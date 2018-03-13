ظريف: إيران ستقف مع السعودية في حال تعرضت لهجوم خارجي

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن إيران ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.

وأكد محمد جواد ظريف الذي يزور باكستان، في تصريحاته أنه لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".

هذا وقد وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية.

وتشهد العلاقات بين إيران والعربية السعودية توتراً لا سيما بعد تدخل إيران في العراق وسوريا واليمن حيث تتهم بتسليح الحوثيين ودعمهم.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى الأسبوع الماضي حدوث أي اضطهاد للشيعة في بلاده مما تزعمه إيران، قائلا: "شيعة السعودية يساهمون فى نهضتها ويتولون مناصب قيادية".