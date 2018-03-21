خامنئي للإيرانيين: ادعموا المنتج المحلي كدعمكم ريال مدريد

دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الشعب، إلى دعم المنتجات المحلية بالقدر الذي يظهرونه لتشجيع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

جاء ذلك، في كلمة له بمدينة مشهد (شمال) لمناسبة بدء السنة الفارسية، و"عيد النوروز" الذي يرمز إلى قدوم الربيع.

ودعا خامنئي المسؤوليين والشعب إلى الإصرار على استهلاك المنتجات الإيرانية من أجل إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية للبلاد؛ وقال: "شجعوا بضاعتكم المحلية كما تشجعون ريال مدريد".

خامنئي أكد أن التهريب يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، مشددا ضرورة استغلال القوة البشرية ورأس المال المحلي في كافة المجالات.

ويعاني اقتصاد البلاد تباطؤا، وسط سطوة السلع المستوردة على الأسواق في البلاد، دفع لتراجع الصناعات المحلية والإنتاج، وارتفاع نسب البطالة.