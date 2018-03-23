وصول أول طائرة هندية إلى إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي

هبطت مساء الخميس أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد عبورها الأجواء السعودية؛ وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن طائرة الخطوط الهندية أقلعت من نيودلهي عند الساعة 12:30 تغ، وهبطت عند الساعة 18:30.

وبهذا ينتهي الحظر السعودي المستمر منذ عقود على استخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية التجارية إلى إسرائيل، وفق الصحيفة.

هذا ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بينهما، كما سبق أن نفت الرياض رسميا موافقتها على عبور الخطوط الهنديئة أجواءها في طريقها إلى إسرائيل. ولم يصدر حتى فجر الجمعة اي تعليق رسمي سعودي على هذه الأنباء.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في أكثر من مناسبة العلاقات مع العالم العربي بأنها "بأفضل حال" مع القلق المشترك الذي تثيره ايران للطرفين.

من جانبه، رحب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهبوط الطائرة الهندية في مطار بن غوريون في رحلتها القادمة من نيودلهي عبر المجال الجوي السعودي.

وقال كاتس في تغريدة صباح اليوم الجمعة، "تعكس أول رحلة طيران مباشرة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي التغيير الإيجابي الذي يحدث بشكل تدريجي في المنطقة".

وأضاف "آمل أنه في المستقبل غير البعيد، سيسمح لشركات الطيران الإسرائيلية مثل إل عال (أكبر شركة طيران إسرائيلية) باستخدام هذا الطريق".

ورجحت وزارة السياحة الإسرائيلية أن يؤدي تدشين الخط الجديد بين نيودلهي وتل أبيب إلى زيادة السياحة الهندية إلى إسرائيل.

علماً أن الرحلة بين نيودلهي وإسرائيل تستغرق الآن حوالي 5 ساعات بعد أن كانت تستغرق وقتًا أطول قبل السماح لها بالمرور في المجال الجوي السعودي.