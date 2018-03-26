64 قتيلاً في حريق ضخم يجتاح مركزاً تجارياً في روسيا

قتل 64 شخصا على الأقل في حريق شبّ في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، في منطقة سيبيريا الروسية.

ووفق ما قالت وسائل إعلام روسية فإنه يعتقد وجود عشرات آخرين من بينهم أطفال، لا يزالون مفقودين.

كما يعتقد أن النيران اندلعت في الطابق العلوي بداية وأن العديد من الضحايا كانوا داخل إحدى دور السينما.

وأظهر فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، أشخاصا يقفزون من النوافذ هربا من النيران.

وقد تم إخلاء حوالي 200 شخص من البناء.

وتقع مدينة كيميروفو، وهي مركز رئيسي لإنتاج الفحم، على مسافة 3600 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.

أما المركز التجاري، فقد افتتح عام 2013 ويضم دورا للسينما ومطاعم، وأماكن لممارسة رياضة البولينغ وحمامات البخار، وحديقة حيوان للأطفال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران يعتقد أنها بدأت في جزء من المبنى، يضم الأماكن الترفيهية حوالي الساعة 11 ليلا أمس، بالتوقيت العالمي.

وقال محققون إنه تم توقيف 4 اشخاص على صلة بالحادث بما فيهم مالك المركز التجاري الذي قد توجه إليه تهمة الإهمال في إجراءات السلامة والأمان.