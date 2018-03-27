الخارجية الروسية: سنرد بقوة على طرد دبلوماسيينا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم، إن موسكو قد ترد بقوة على قرار الولايات المتحدة طرد 60 دبلوماسياً روسياً، لكنها لا تزال منفتحة على محادثات إستراتيجية مع واشنطن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مع العديد من الدول الغربية طرد أكثر من 130 دبلوماسيا روسيا، تضامنا مع بريطانيا، على خلفية الهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا.

وفيما يلي قائمة بالدول التي أعلنت عن تلك الإجراءات، وعدد الدبلوماسيين الروس الذين أمرتهم بمغادرة أراضيها:

الولايات المتحدة: طرد 60 دبلوماسيا روسيا، وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

بريطانيا: طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

كندا: طرد أربعة دبلوماسيين روس، ورفض ثلاث طلبات لدبلوماسيين إضافيين.

أوكرانيا: طرد 13 دبلوماسيا روسيا.

ألمانيا وفرنسا وبولندا: طرد أربعة دبلوماسيين روس من كل منها.

جمهورية التشيك وليتوانيا: طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من كل منهما.

إسبانيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا وألبانيا وأستراليا: طرد دبلوماسيين روسيين اثنين من كل منها.

المجر والسويد وكرواتيا ورومانيا وفنلندا وإستونيا: طرد دبلوماسي روسي واحد من كل منها.

لاتفيا: طرد دبلوماسي روسي واحد، إضافة إلى إدراج ممثل شركة روسية في قائمة سوداء.

وأخيراً أستراليا: طرد دبلوماسيين اثنين.

هذا وقد اتهمت السفارة الروسية في كانبرا أستراليا باتباع بريطانيا اتباعا أعمى بقرارها طرد الدبلوماسيين.

كذلك ذكرت السفارة في بيانها أنه "من المدهش السهولة التي يتبع بها الحلفاء بريطانيا العظمى اتباعا أعمى على عكس أعراف الحوار الثنائي المتحضر والعلاقات الدولية، وهو أيضا ضد .. المنطق."