الخارجية الروسية: سنرد بقوة على طرد دبلوماسيينا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم، إن موسكو قد ترد بقوة على قرار الولايات المتحدة طرد 60 دبلوماسياً روسياً، لكنها لا تزال منفتحة على محادثات إستراتيجية مع واشنطن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مع العديد من الدول الغربية طرد أكثر من 130 دبلوماسيا روسيا، تضامنا مع بريطانيا، على خلفية الهجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا.
وفيما يلي قائمة بالدول التي أعلنت عن تلك الإجراءات، وعدد الدبلوماسيين الروس الذين أمرتهم بمغادرة أراضيها:
هذا وقد اتهمت السفارة الروسية في كانبرا أستراليا باتباع بريطانيا اتباعا أعمى بقرارها طرد الدبلوماسيين.
كذلك ذكرت السفارة في بيانها أنه "من المدهش السهولة التي يتبع بها الحلفاء بريطانيا العظمى اتباعا أعمى على عكس أعراف الحوار الثنائي المتحضر والعلاقات الدولية، وهو أيضا ضد .. المنطق."