ميانمار تنتخب رئيساً جديداً مع استمرار التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا

اختار البرلمان البورمي اليوم الأربعاء رئيساً جديداً للبلاد حيث فاز "وين مينت" بمنصب الرئاسة خلفاً للرئيس السابق هتين كياو الذي استقال من منصبه الأربعاء الفائت، لدواعٍ صحية.

لكن هذا الانتخاب الجديد لن يغير شيئاً في البلاد التي تعاني من مشاكل عديدة من أهمها أزمة الروهينغا. والسبب أن منصب الرئيس منصب فخري فقط وتبقى السلطة التنفيذية بيد رئيسة الوزراء أونغ سان سوتشي.

الرئيس الجديد، 66 عاماً، محام ومناضل وسجين سياسي سابق خلال حقبة الديكتاتورية.

ويواجه "وين مينت" مشاكل عديدة مع ازدياد الاتهامات الدولية للدولة بانتهاك حقوق الإنسان وبالتطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

ورئيسة الوزراء وإن كانت تحظى بشعبية كبيرة داخلية، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤوليتها عما يحصل لمسلمي الروهينغ من أهوال وعدم اتخاذها ما يلزم وصمتها عما يقوم به الجيش في إقليم أراكان.

وكان رئيس "اتحاد روهينغا أراكان"، واكادر أودين، قال في تصريح أدلى به للأناضول خلال مشاركته في فعالية خاصة بأزمة مسلمي الروهينغا، بولاية قونيا، إن الحكومة البورمية لا تمنح حق الحياة لمسلمي الروهينغا فهي: "تجبرهم على وضع أسماء بوذية، وتريد طمس هويتهم وتعيق زواجهم، فإن أراد أحد من الروهينغا الزواج فإن مدة حصوله على الإذن تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف أن السلطات الميانمارية تفرض "حد الطفلين" على عائلات الروهينغا، وإذا ما أنجبت عائلة طفلا ثالثا فإنها تجبرها على الهجرة.

وأشار إلى أن "السلطات تسلب من الروهينغا أراضيهم وحقولهم، وتقوم بالاعتقالات والتعذيب والإعدامات".