وزير التنمية الروسي: تركيا سبقتنا في إنشاء السكك الحديدية للقطارات السريعة

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الأربعاء، إنّ تركيا سبقت بلاده من حيث طول السكك الحديدة التي أنشأتها للقطارات السريعة.

ودعا أوريشكين في كلمة خلال اجتماع مجلس إدارة وزارته بالعاصمة، إلى تكثيف الاستثمارات في مجال البنية التحتية، بهدف تسريع نمو اقتصاد البلاد.

وقال أوريشكين: "لم نتخلّف فقط عن الدول الرائدة في مجال السكك الحديدية للقطارات السريعة أمثال ألمانيا واليابان والصين، بل بقينا خلف تركيا أيضاً في هذا المجال".

وأشار أوريشكين إلى أنّ قطاع البنية التحتية، يعتبر المادة الأولى في أجندات الدول المتقدمة حول العالم، لافتاً أنّ تخلّف البنية التحتية يعد من أهم العناصر التي تعيق نمو الاقتصاد.

وتابع قائلاً: "روسيا واحدة من البلدان التي تعاني مشاكل في البينة التحتية، وهذه المشاكل تعوق نمو اقتصادنا، فعلى سبيل المثال فإنّ تركيا سبقتنا بأشواط في إنشاء السكك الحديدية للقطارات السريعة".

كما اشتكى الوزير الروسي من طول الفترة الزمنية التشغيلية لمنشآت إنتاج الطاقة في بلاده.

وقال في هذا السياق: "منشآت إنتاج الطاقة في روسيا، تعمل لمدة 34 عاما، بينما تصل المدة التشغيلية لمنشآت مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 30 عاماً، وفي ألمانيا إلى 23 عاما، وفي تركيا إلى 14 عاماً.