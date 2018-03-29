الحاصلة على نوبل للسلام ملالا يوسفزاي تعود إلى باكستان لأول مرة منذ 6 سنوات

التقت الباكستانية ملالا يوسفزاي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، اليوم الخميس، رئيس وزراء بلادها شهيد خاقان عباسي، بعد ساعات من وصولها باكستان، لأول مرة منذ استهدافها على يد مسلحين من حركة طالبان عام 2012.

وقال عباسي إنه "سعيد بعودة ابنة باكستان إلى وطنها". متعهدًا بالحفاظ على أمنها، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وأضاف بالقول "هذا وطنك، الآن أنت لم تعدِ مواطنة عادية، فأمنك مسؤوليتنا (..) غادرتي عندما كان عمرك 13 عامًا، والآن أنت أشهر مواطنة في البلد".

وأشار عباسي خلال لقائه ملالا أنّ "باكستان خاضت بعد رحيل ملالا عنها، حربًا شرسة ضد الإرهاب راح ضحيتها 6 آلاف و500 جندي، علاوة على 25 ألفًا من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية، والمدنيين".

من جهتها، أعربت ملالا يوسفزاي عن سعادتها البالغة جراء عودتها إلى وطنها بعد نحو 6 سنوات.

وقالت "أنا سعيدة جدًا، ولا يمكنني التصديق حتى الآن أن هذا حدث، فخلال السنوات الخمس الماضية كنت أحلم بالعودة إلى بلدي"، وفق المصدر ذاته.

كما وصفت الأجيال الجديدة في بلادها بأنها "أكبر الموارد التي تمتلكها (باكستان)".

وأضافت بالقول إنّ مؤسستها "ملالا فاند" أنفقت 6 ملايين دولار أمريكي على تعليم الفتيات في باكستان، ووعدت بالاستمرار على هذا النهج.

وقد تأسست مؤسسة "ملالا فاند" عام 2012 لدعم تعليم الفتيات بشكل رئيسي في باكستان، إضافة إلى أفغانستان، والهند، ونيجيريا، والدول المستضيفة للاجئين سوريين مثل الأردن ولبنان وتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت ملالا يوسفزاي، إلى مطار "بينظير بوتو" الدولي بالعاصمة إسلام أباد برفقة عائلتها، حيث استقبلها موكب أمني يضم نحو 15 سيارة.



وكادت ملالا (20 عامًا) أن تلقى مصرعها قبل 6 سنوات بعد إطلاق مسلحي "طالبان" النار عليها أثناء وجودها في حافلة مدرسية، بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، وقيادتها حملات تؤيد حق الفتيات في التعليم.

وبينما أوضحت تقارير إعلامية أن زيارة ملالا لباكستان ستستمر 4 أيام، لم يتم إعلان المزيد عن تفاصيل الزيارة، كما لم تكشف تقارير إعلامية إذا ما كانت ستزور مسقط رأسها في سوات (شمال غرب).

وحصلت ملالا يوسفزاي التي تتلقى تعليمها بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، على جائزة نوبل للسلام عام 2014، لنشاطها في الترويج لتعليم الفتيات.