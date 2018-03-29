الزعيمان الكوريان يلتقيان في قرية حدودية في إبريل المقبل

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن زعيم البلاد مون جاي سيلتقي نظيره الكوري الشمالي كيم أونغ أون في 27 أبريل/ نيسان المقبل، في إحدى القرى الحدودية، بحسب ما أفادت اليوم الخميس، وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

جاء إعلان القمة، التي تعد الثالثة بين قادة البلدين منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953)، في أعقاب انعقاد مباحثات ثنائية بين الكوريتين، أمس، في قرية بانمونجوم الحدودية، كان من شأنها التحضير للقمة المذكورة.

وترأس الوفد الكوري الجنوبي وزير الوحدة شو ميونغ غيون، فيما قاد الوفد الكوري الشمالي ري سون غيون، المسؤول عن الصفقات بين الكوريتين.

وبحسب الوكالة الأمريكية، من المقرر أن يعقد ممثلون عن البلدين في 4 أبريل المقبل مباحثات تحضيرية أخرى، لبحث موضوعات المراسم التشريفية (البروتوكول)، والأمن، والتغطية الإعلامية.

يشار أن الزعيم الكوري الشمالي التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارة سرية لبكين خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 مارس/آذار الجاري، تلبية لدعوة من جين بينغ.

وتعد تلك الزيارة الخارجية هي الأولى لكيم منذ توليه السلطة عام 2011.