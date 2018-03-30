موسكو تسلم سفراء 10 دول أوروبية مذكرات احتجاج على خلفية طرد بلادهم دبلوماسيين روس

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، سفراء 10 دول أوروبية، لإبلاغهم بإجراءات دبلوماسية ردًا على تضامن بلدانهم مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.



وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الخارجية استدعت في مقرها سفراء فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وهولندا، وألبانيا، ورومانيا، وأوكرانيا، والتشيك، وبلجيكا، لتسليمهم مذكرات احتجاج والإعلان عن تدابير جوابية، ردًا على ما وصفته بالـ"تصرفات غير الودية من جانب بلدانهم".



وأمس، طالبت موسكو 60 دبلوماسيًا أمريكيًا بمغادرة الأراضي الروسية قبل 5 أبريل/ نيسان المقبل، وإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة "سان بطرسبورغ" الروسية، وإخلاء مبناها للأسباب ذاتها.



وسبق أن أعلنت موسكو أنها "سترد بالمثل" على طرد 29 دولة 146 دبلوماسياً روسياً من أراضيها، وتعليق دول أخرى المباحثات الثنائية، تضامنًا مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال.



وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عامًا) وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.