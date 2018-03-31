روسيا ترد على طرد الغرب لدبلوماسييها بالمثل

ردًا على طرد عشرات الدول الأوروبية لدبلوماسيين روس، أعلنت الخارجية الروسية، الجمعة، طرد 54 دبلوماسيًا من 20 دولة، فيما احتفظت بحق الرد على 4 دول أخرى.

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن القرار يأتي ردًا على إجراء مماثل اتخذته 28 دولة أوروبية بحق دبلوماسيين روس، تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، على الأراضي البريطانية.

وشمل القرار، بحسب الوكالة، الدول التالية: إيطاليا (دبلوماسيين اثنين)، فنلندا (1)، بولندا (4)، ليتوانيا (3)، هولندا (2)، لاتفيا (1)، السويد (1)، تشيكيا (3)، مولدوفا (3)، وألمانيا (4)، أوكرانيا (13)، رومانيا (1)، النرويج (1)، إسبانيا (2)، كرواتيا (1)، الدنمارك (2)، إيرلندا (1)، كندا (4)، فرنسا (4)، وإستونيا (الملحق العسكري).

واحتفظت موسكو بحق الرد على بلجيكا وهنغاريا والجبل الأسود وجورجيا.

فيما أعلنت الخارجية الروسية الخميس في الإطار ذاته، أنها قررت طرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وإغلاق قنصلية واشنطن في مدينة سان بطرسبورغ.

وسبق أن قالت موسكو إنها سترد بالمثل على طرد 28 دولة غربية 123 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها؛ وتعليق دول أخرى المباحثات الثنائية، خلال الأسبوع الماضي.

وفي 14 مارس/ آذار الجاري، طردت لندن 23 دبلوماسيًا روسيًا، وهو ما ردت عليه الأخيرة بطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا.