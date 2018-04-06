السجن 24 عاما لرئيسة كوريا الجنوبية المعزولة في فضيحة فساد

قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالسجن 24 عامًا بحق الرئيسة السابقة للبلاد، بارك غيون هاي، على خلفية اتهامها بقضايا فساد.

وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية حكمها، بعد إدانة "بارك" باستغلال السلطة، وغيرها من التهم، أبرزها التواطؤ مع أحد المقربين منها، للحصول على عشرات الملايين من الدولارات من الشركات عبر الرشوة والابتزاز، حسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وتم توقيف بارك في مارس/ آذار 2017، وتتواجد منذ ذلك الحين في مركز احتجاز قرب العاصمة سيول.

غير أنها رفضت حضور محاكمة اليوم، بحجة المرض، وفق المصدر ذاته.

وتعد بارك أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة كوريا الجنوبية، وتم عزلها بقرار من المحكمة الدستورية في مارس/ آذار من العام الماضي.

وقبيل العزل، اندلعت احتجاجات شعبية على خلفية قضايا الفساد، ما دفع بالمجلس النيابي للبلاد إقرار مشروع قانون لسحب الثقة منها في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية فيما بعد.