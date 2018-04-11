بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

بدأ الناخبون في أذربيجان، صباح اليوم الأربعاء، التوجّه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد.

وإلى جانب الرئيس الحالي إلهام علييف، يتنافس على منصب رئاسة الجمهورية 7 مرشحين آخرين، يسعون للظفر بولاية تمتد سبعة أعوام.

وانطلقت العملية الانتخابية في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ)، ومن المقرر أن تستمر حتى 19:00 مساء اليوم.

وخصص المجلس المركزي للانتخابات 5 آلاف و641 صندوقا للاقتراع داخل وخارج البلاد.

ويبلغ عدد الناخبين في أذربيجان 5 ملايين و309 ألف ناخب.

وتجري الانتخابات الرئاسية في أذربيجان تحت إشراف 890 مراقباً من 59 دولة و60 منظمة دولية.

كما تقوم 21 وسيلة إعلامية أجنبية بنقل وقائع الانتخابات، عبر 118 مراسلاً صحفياً موزعين على أهم المراكز الانتخابية في البلاد.