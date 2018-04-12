موسكو: نتواصل مع واشنطن لتجنب الصدامات في سوريا

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس إنّ "موسكو وواشنطن تتواصلان بنشاط لتجنب الصدامات في سوريا".



وأضاف "الخطوات المؤدية إلى إثارة التوترات في سوريا مدمرة للغاية".



وطالب بيسكوف جميع الأطراف بتجنب تلك الخطوات، قائلا "ما زلنا نعتقد إنه من المهم تجنب هذه الخطوات التي يمكنها أن تؤدي إلى تصاعد التوترات".



تأتي تصريحات بيسكوف بالتزامن مع ضربة عسكرية مرتقبة ضد نظام الأسد، دعت إليها الولايات المتحدة ومرجح أن تشارك فيها بريطانيا وفرنسا.



وفي هذا الشان، أشارت موسكو إلى أنها "تتابع التصريحات الأمريكية حول الضربة المحتملة ضد سوريا"، وفق المصدر ذاته.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، روسيا، من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، قائلا إن "الصواريخ قادمة".



وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصادر طبية.